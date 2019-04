Città di Termoli, calciatori lasciati a piedi per la trasferta di Riccia

Nuova puntata della telenovela Città di Termoli. La squadra giallorossi è presente a Riccia per la 29esima e penultima giornata del campionato regionale di Eccellenza, ma non con la formazione che ha finora affrontato il torneo.

I giocatori della rosa a disposizione del mister Paolo Di Lena sono stati infatti lasciati a piedi stamane dai dirigenti che avrebbero dovuto accompagnarli a Riccia.

Presentatisi allo stadio Cannarsa alle 12 come da convocazione, i calciatori non hanno trovato ad attenderli i dirigenti. A quanto pare infatti a rappresentare il Città di Termoli sarà una formazione di ragazzini, cosichhè i giallorossi non subiranno il 3-0 a tavolino che avrebbe messo a rischio il titolo sportivo del club. Presente a Riccia a spese proprie il tecnico Di Lena.

Possibile che nelle prossime ore ci siano ulteriori sviluppi di una situazione ai limiti del grottesco per il calcio termolese.