Circolazione stradale, controlli e multe dei Carabinieri: 77 mezzi e 95 persone accertati

I Carabinieri della Compagnia di Bojano hanno svolto un piano di controllo del territorio per prevenire reati in genere e, in particolar modo, le violazioni al codice della strada. Gli accertamenti si sono concentrati prevalentemente nel paese di origini sannita e nelle frazioni limitrofe, concentrando l’azione nei centri abitati e lungo le principali arterie stradali.

Il servizio dell’Arma ha visto impiegati militari sia in uniforme che in abiti civili, incentrando l’attenzione sul contrasto di furti e borseggi, soprattutto in occasione del mercato settimanale che richiama un gran numero di persone.

Le pattuglie dei Carabinieri, attraverso ispezioni mirate e posti di blocco alla circolazione stradale, hanno proceduto al controllo di 77 autovetture, constatando sanzioni al codice della strada ed elevando numerose contravvenzioni. Particolare attenzione è stata rivolta anche all’identificazione di 95 persone, intensificando le verifiche su soggetti sottoposti a restrizioni della libertà personale e vigilando sugli obiettivi ritenuti più sensibili.

Serrati i controlli sulla prevenzione degli incidenti stradali attraverso verifiche mirate all’eventuale abuso di sostanze alcoliche di persone alla guida di automezzi, ritenuta una delle concause più frequenti di incidenti stradali unitamente all’eccesso di velocità.

Operazioni che non sono passate inosservate agli occhi dei residenti che, grazie all’attività mirata dei Carabinieri, si sentono molto più sicuri. I controlli del Comando di Bojano continueranno senza sosta per prevenire e reprimere i reati e crimini, soprattutto in vista delle festività pasquali.