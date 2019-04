Cimitero animali di compagnia, Comune avvia iter per realizzarlo

Il Comune di Termoli ha avviato il processo per la realizzazione di un cimitero degli animali di compagnia. Il caso era stato di recente trattato da primonumero.it che aveva pubblicato nelle scorse settimane l’appello della proprietaria di un gatto che non sapeva dove poter dire addio al proprio animale.

Proprio per venire incontro all’esigenza che accomuna centinaia, forse migliaia di persone in città, la Giunta comunale ha deliberato lo scorso 15 marzo l’approvazione di un progetto intersettoriale che avrà come obiettivo quello di “creare nel Comune di Termoli un cimitero per animali d’affezione che verrà denominato ‘L’Arcobaleno di Fido’”.

Nella delibera viene messo in evidenza come “nella nostra società nonché sul territorio comunale si sta affermando una forte sensibilità per gli animali da compagnia e dopo la morte dell’animale, spesso nasce il problema di dover seppellire abusivamente le spoglie oppure, di dover trattare le stesse come rifiuti. Il tutto diventa doppiamente traumatico – scrive la Giunta – per lo stesso padrone che si trova ad affrontare una realtà illegale nonché dolorosa per la perdita di un suo “caro””.

Viene rilevato anche che “la normativa vigente impone l’obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva delle spoglie, vietandone l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione incontrollata”. L’attuale amministrazione comunale si dice sensibile alla tematica e ha consentito all’ufficio proponente di stilare un progetto che potrebbe portare al primo “Cimitero per animali d’affezione” della Regione Molise.

Un progetto che secondo l’Amministrazione Sbrocca potrebbe “apportare dei benefici ambientali, occupazionali e d’immagine per la nostra città”. Tuttavia “data la natura e la complessità, il progetto di realizzazione si svilupperà nell’esercizio finanziario corrente e negli anni 2019 e 2020”.