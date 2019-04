Chaminade sconfitta e beffata sul filo di lana: ai playoff va l’Eta Beta

Clamoroso al Pala Selvapiana: l’Eta Beta supera 5-4 la Chaminade con un goal che fa discutere e prende il posto dei molisani nella griglia play-off.

Partenza subito ad alta intensità per le due formazioni, entrambe pressano alto per creare difficoltà alla fase d’impostazione di gioco degli avversari. La prima azione pericolosa nasce dai piedi di Cancio, Bacciaglia para ma esce fuori dal campo è corner per i locali. Dalla bandierina sfera per Vaino che fa partire un gran tiro, Luarencente capitano dei marchigiani di testa devia la sfera nella propria porta per il vantaggio della Chaminade dopo due minuti di gara. L’Eta Beta prova a spingere in attacco alla ricerca del pareggio. Errore difensivo di Gonzalez che si fa rubare palla, Iacovino interviene per ben due volte ma non può nulla sulla conclusione di Ettaj che realizza l’1-1. Trenta secondi più tardi traversa di Pietrelli su deviazione di Sanches. La risposta dei locali per ben due volte è sui piedi di Ruscica che non trova il tapin vincente. Si susseguono le azioni minuto numero dodici Copparoni supera Iacovino ma il palo nega la rete ai marchigiani. Un minuto più tardi rimessa laterale per il Fano Copparoni mette al centro Palazzi mette in rete il 2-1 ospite. Perde lucidità in fase difensiva la Chamiande, Pietrella ruba palla a Nauzet, che a tu per tu con il portiere rossoblù porta a tre le marcature.

Non si demoralizzano i molisani, Cancio deve libero sulla destra Vaino che si sistema la sfera e accorcia le distanze. A tre minuti dalla sirena ancora il baby rossoblù pericoloso, Laurencente sulla linea salva i suoi. Per gli amanti della cabala diremo che per Vaino è l’ottava rete consecutiva. Si erge a protagonista sul finire di primo tempo Bacciaglia con tre interventi in ordine su Vaino, Sanches e Gonzales che si vedono neutralizzare le loro conclusioni.

Termina qui il primo tempo, l’Eta Beta è in vantaggio per 3-2 al Pala Selva Piana. La ripresa si apre con gli ospiti subito pericolosi Giuliani supera Caddeo serve Bei che di un soffio non torva l’impatto con la sfera. La risposta dei locali è con Gonzalez sulla ribattuta Sanches manda di poco al lato. All’ottavo punizione di Bei Iavovino ci mette il piede. Ancora Eta Beta pericoloso Pietrelli si vede chiudere lo specchio della porta prima dal portiere dei molisani e poi da Sanches. Nella ripresa arbitraggio molto permissivo, con il Fano che si lamenta più di una volta di qualche fischio mancato.

Grande ripartenza ospite Pieri lancia Giuliani gran parata del portiere molisano che mantiene aperta la sfida. Corner locale gran tiro di Caddeo con Bacciaglia che blocca sulla linea. Qualche secondo dopo si rinnova la sfida, ancora una volta ha la meglio il portiere dei marchigiani sul tentativo di lob del laterale basso molisano. Punizione di Laurencente risposta coi pugni di Iacovino. A cinque minuti dalla sirena netto il fallo di Ettaj su Vaino che lo aggancia alla nuca, proteste della Chaminade ne fa le spese mister Di Cuia espulso dalla panchina. Padroni di casa alla ricerca del gol del pareggio per andare ai play-off, in campo Cancio come quinto uomo di movimento. Il gioco a cinque porta alla conclusione Caddeo interviene Bacciaglia che dalla propria porta fa partire una conclusione che si infrangere sulla traversa. Goal mangiato goal subito Nauzet ruba palla e fa esplodere il palazzetto per la rete del 3-3, che adesso porta i molisani alla post-season. Gioco a cinque del Fano trova la rete del controsorpasso con Ettaj. Ma il finale è veramente al cardiopalma perché Laurencente commette fallo su Sanches è penalty per i molisani Gonzalez rimette la gara in equilibrio, 4-4 il parziale.

Forcing finale del Fano che porta ad un clamoroso sorpasso con Laurencente, tra le vibranti proteste locali per un tiro avvenuto oltre la sirena. Amarezza e rabbia in casa Chaminade che chiude al sesto posto in classifica.