Cep, strade chiuse per la via Crucis della chiesa di San Giuseppe artigiano

Circolazione limitata in alcune strade del Cep domenica 14 e giovedì 18 aprile. Nel quartiere si svolgerà la Via Crucis organizzata dalla parrocchia di San Giuseppe artigiano. Per questo durante le manifestazioni religiose alcune vie saranno off limits.

In particolare, come si legge nell’ordinanza della Polizia Municipale, la circolazione sarà limitata domenica 14 aprile dalle ore 10 in via Gramsci nel tratto tra la chiesa di San Giuseppe fino al piazzale dell’associazione ‘Quartiere Campobasso Nord’, mentre dalle ore 17 la circolazione riguarderà via Gramsci, via Fortunato, via Piave, via Sturzo, viale XXIV Maggio, via Scarano, via de Lisio, via Gammieri, Largo Gramsci, via de Gasperi, via Altobello, Parco Collina San Giovannello e via Einaudi. Giovedì 18 aprile dalle ore 17 la chiusura parziale interesserà la collina di San giovannello, viale XXIV Maggio, via Einaudi, via Gramsci.