Carcassa di tartaruga marina trovata sulla spiaggia del lungomare nord

Ancora tartarughe spiaggiate sulla costa molisana. Questa volta ritrovamento a Termoli, all’altezza del Lido Panfilo sul lungomare nord. La carcassa di un esemplare piuttosto grande di caretta-caretta è stata scoperta in mattinata da un passante che, approfittando della bella giornata, stava facendo una passeggiata sulla riva.

Allertata la capitaneria di porto e la Asrem per il recupero della carcassa e il relativo smaltimento. Negli ultimi anni sono stati tantissimi i ritrovamenti di tartarughe marine spiaggiate, sia a Termoli che sul bagnasciuga degli altri centri molisani affacciati sull’Adriatico. È al vaglio una indagine su scala nazionale per accertare le cause, spesso riconducibili alle modalità di pesca, della morte sempre più frequente di questi esemplari.