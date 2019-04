Caos fatture dell’acqua, il Comune: “I disagi colpa delle Poste, i bollettini sono corretti”

Abbiamo raccontato un paio di giorni fa dei disagi per pagare le fatture dell’acqua. Disagi culminati sabato 30 marzo, quando in diversi uffici postali il sistema è andato in tilt e tanti contribuenti sono stati rimandati a casa. “Qui non potete pagare, dovete rivolgervi all’Ufficio Acquedotto del Comune”, la risposta fornita dagli operatori allo sportello.

Ma l’amministrazione comunale ha deciso di fare chiarezza sulla vicenda inviando una nota stampa in cui scarica le responsabilità proprio sulle Poste: “L’Ufficio Acquedotto del Comune di Campobasso informa gli utenti che i disagi registrati agli sportelli postali per il pagamento dei canoni idrici dipendono esclusivamente da problemi del sistema di Poste Italiane e non da errori sui bollettini inviati, che restano validi e possono essere utilizzati per effettuare i pagamenti dovuti.