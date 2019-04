Grande successo per la seconda edizione della ‘Camminata del Benessere’ che ha permesso ad appassionati del Nordic Walking, l’attività fisica che consiste in una camminata che si pratica con l’ausilio di bastoni appositamente studiati, o semplici amanti delle lunghe passeggiate, di percorrere la distanza tra San Giacomo degli Schiavoni e Termoli.

Una lunghezza di circa sette chilometri ha diviso gli oltre 50 partecipanti di questa giornata dal traguardo termolese presso il locale La Vida. Attività che non sarebbe mai stata possibile senza il progetto ‘Io cammino e guadagno in salute’ nell’ambito delle attività svolte dalla Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

“Un grazie al Sindaco di San Giacomo Costanzo Della Porta ed al Presidente Giovanni Fabrizio che, nonostante impegni familiari, hanno voluto essere presenti all’avvio della manifestazione – il commento dei coordinatori al termine della mattinata – Un grazie a tutti i partecipanti anche a quei pochi che non sono riusciti a fare tutto il percorso”.

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare, in particolare, “Amerigo per aver organizzato l’evento ed aver condotto il gruppo al traguardo. Grazie a Tilde e Mirella che hanno preparato pane ed olio ed hanno allestito la zona dell’arrivo – si legge ancora nella nota stampa – Grazie a Giuseppe Pompilio e Ciro per aver assicurato l’assistenza durante il percorso e aver contribuito ad allestire la zona dell’arrivo. Grazie ad Alessandro per aver fornito una attrezzatura che ha dato maggiore visibilità all’evento. Grazie alla Vida Medical per aver partecipato fattivamente all’organizzazione”.

Si tratta solo della seconda edizione, ma il successo crescente di questa manifestazione in grado di unire divertimento, benessere psicofisico e relax è ormai ben consolidato, come scrivono dall’organizzazione: “Abbiamo altri impegni con il Nordic Walking e mi aspetto sempre maggiore partecipazione da parte dei volontari sia come organizzatori che come partecipanti. Anch’io Cammino e guadagno salute”.