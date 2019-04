Calciocavallo a Roma e Torino: cena con prodotti molisani e ‘riunione’ di emigranti

L’avventura di Calciocavallo prosegue e si rafforza. Dopo l’ottima esperienza a Milano, che continua a dare frutti e ottimi risultati sia in termini sportivi che di promozione territoriale, da qualche mese è attiva a Torino una sorta di filiale del gruppo che si impegna nel far conoscere il Molise e le sue prelibatezze con video e post ironici.

Adesso spazio anche a un possibile ‘allargamento’ a Roma, con un evento previsto sabato 6 aprile, in contemporanea con un altro appuntamento simile sotto la Mole.

Nella Capitale prevista dalle 20 una ‘Apericena’ al Culster Garage di via Libetta, per la ‘Molise Reunion party’. Ci sarà dj set con Pietro Rama e cabaret di Luciano Lembo. L’invito è esteso a tutti i molisani che vorranno far parte della squadra.

A Torino invece spazio alla ‘Molisan Night vol.1″, prima edizione di una serata che si preannuncia dal sapore unico alla ‘B-Evolution’ di via Virle. “Grazie alla collaborazione di diverse aziende molisane, l’intero menù sarà proposto con prodotti tipici della zona unici per qualità ed autenticità – si legge sulla pagina Facebook dell’evento -. In collaborazione con la mitica associazione Calciocavallo Molise, vi aspettiamo per una serata all’insegna del divertimento”.