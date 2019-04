Cadono calcinacci dal balcone, Municipio transennato

Per fortuna nessuno si è fatto male, ma quando in Municipio ci si è accorti che pezzi di calcinacci si stavano staccando dal balcone hanno subito provveduto a transennare l’ingresso principale dell’antico edificio. E’ avvenuto questa mattina, 30 aprile, quando le misure di protezione – barriere e nastro bianco e rosso – sono stati utilizzate per delimitare una parte di palazzo San Giorgio.

Probabilmente i distacchi sono stati causati dall’azione degli agenti atmosferici nel tempo e che potrebbero aver danneggiato la struttura ottocentesca. In particolare potrebbero essere necessari interventi alla parte sottostante al balcone principale del Comune, quello su cui si affacciano le autorità in occasione degli eventi più importanti della città come i Misteri. E’ da qui, ad esempio, che il vescovo della città impartisce la benedizione ai figuranti degli Ingegni.

Nel frattempo che l’amministrazione Battista adotti le opportune soluzioni per risolvere il problema, questa mattina l’ingresso principale al Municipio è stato sbarrato. E chi doveva entrare nell’edificio è rimasto sorpreso. “Ma ora dove si entra?”, la domanda di qualcuno. Difficoltà risolta permettendo l’accesso da uno degli ingressi secondari, quello posto nelle vicinanze della vecchia farmacia comunale.