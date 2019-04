Buon compleanno Maria Grazia Marino

Il compleanno rappresenta una tappa importante del percorso della vita. Un punto di arrivo per fare tesoro dell’esperienza e uno di partenza per guardare al futuro con ottimismo, gioia e senso di responsabilità. Oggi Maria Grazia Marino spegne quarantotto candeline. A lei, sempre attenta e disponibile e un punto di riferimento per il rispetto dell’ambiente e di comportamenti virtuosi nella gestione della raccolta differenziata a Termoli, i migliori auguri di buon compleanno da tutte le persone che le vogliono bene.