Auto a fuoco in piena notte a Campomarino. È successo attorno alle 4, in via Calvitti. La vettura, una Bmw, è stata completamente arsa dalle fiamme.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Termoli che sono riusciti a domare il rogo ma quando ormai dell’auto non era rimasta che una semplice carcassa. L’orario e le modalità dell’incendio spingono a pensare che dietro questo episodio ci possa essere la mano di qualcuno.

Le indagini sulle cause dell’incendio sono a cura del Nucleo Investigativo Antincendi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso e dei Carabinieri di Campomarino.