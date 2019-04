Binari da incubo, svolta in vista: nuovi treni e riattivazione della Campobasso-Termoli

Le odissee e gli interminabili “viaggi della speranza” tristemente noti a pendolari e utenti impegnati sui binari molisani potrebbero presto trovare l’atteso antidoto.

Perché il farraginoso sistema ferroviario locale è al centro di manovre importanti, utili ad offrire un profondo rinnovamento del servizio offerto. Tra queste figurano, ad esempio, lo svecchiamento della flotta impiegata sulla linea Campobasso-Roma e la riapertura di altre tratte importanti, come quelle che collegano il capoluogo con Termoli e Benevento.

Proposte e programmi al centro del summit che l’assessore ai Trasporti Vincenzo Niro ha tenuto con il direttore regionale Trenitalia “Campania-Molise”, Pietro Diamantini. Un incontro servito ad analizzare le prospettive di rilancio della rete ferroviaria, come pure per lavorare a ulteriori collegamenti commerciali attraverso l’attivazione della metropolitana leggera Matrice-Bojano.

“La Direzione di Trenitalia – si legge nella nota – ha illustrato come negli ultimi mesi, su sollecitazione dell’Assessore, la società ha intrapreso un’azione di svecchiamento della flotta impiegata sulla tratta Campobasso-Roma, utilizzando per il servizio treni Minuetto e Swing, in sostituzione delle automotrici Aln 663, tale sostituzione interesserà a partire dal giugno 2019 anche le tratte Campobasso-Isernia e Campobasso-Caserta. È stata quindi illustrata la proposta di Trenitalia di aggiornamento contrattuale che prevede il rinnovo della flotta con l’utilizzo di convogli diesel/elettrici e del treno Pop, con un abbattimento dell’età media dei mezzi impiegati, che dovrebbe passare dai 27 anni del 2019 ai 9 anni nel 2033”.

Una mossa che, stando ai rilievi effettuati dalla società stesa, ha già fatto impennare gli indici di gradimento e un sensibile miglioramento della “customer satisfaction” rispetto ai dati di gennaio 2018.

Il confronto, come anticipato, ha approfondito anche l’ipotesi-riapertura inerente alle tratte Campobasso-Termoli e Campobasso-Benevento.

“Si tratta di un obiettivo sul quale esiste già un’azione politica concreta,m – specifica il comunicato dell’assessorato regionale – concertata anche con RFI e che comprende, in termini prioritari, i lavori di elettrificazione della rete, la cui cantierizzazione è prevista entro il mese di aprile, il coordinamento del processo di velocizzazione della tratta Matrice-Bojano con quello di elettrificazione e la riapertura della tratta Campobasso-Termoli, che dovrebbe avvenire a partire dalla prossima estate”.