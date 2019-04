Beni culturali, sul portale una mappa digitale dei tratturi molisani

Una mappa digitale dei tratturi molisani. Il Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Molise rende noto che è stata creata una nuova mappa tematica “Tratturi” che traccia i percorsi battuti dal bestiame in transumanza nella nostra regione. La mappa, presente sul sito dei beni culturali del Molise, si inserisce nell’ambito della strategia di divulgazione e promozione del patrimonio culturale della regione attraverso strumenti innovativi e digitali che vogliono dialogare con il proprio pubblico in maniera dinamica e interattiva.

La mappa si va ad aggiungere a quelle delle aree archeologiche, dell’arte, dei borghi, dell’enogastronomia, delle feste e tradizioni, delle minoranze linguistiche, dei musei archeologici e di quelli locali. Per visitarla, così come per visitare il nostro territorio attraverso il fumetto “C’era una volta…Molise”, basta collegarsi al portale www.molise.beniculturali.it