Battista chiede al Premier attenzione sul bando per le periferie ma Conte tace e glissa

Durante il suo intervento in occasione della seconda visita del premier a Campobasso per la firma del contratto di sviluppo istituzionale, il sindaco di Campobasso aveva chiesto al presidente del Consiglio dei ministri di mantenere alta l’attenzione sul bando per le periferie: “vera occasione di crescita e sviluppo per la nostra realtà”. Al riguardo per, da parte di Contee alcuna risposta.

“Non ha risposto qualche settimana fa quando è stato ospite per la prima volta a Campobasso poco dopo che i fondi sono stati congelati e non ha risposto nemmeno la seconda volta – ha detto Antonio Battista – nonostante io abbia ribadito le difficoltà di amministrare una città per via delle scarse risorse a disposizione”.

Risorse che, ha spiega il primo cittadino, prima sono state accordate e poi negate come è accaduto proprio per i 18 milioni del bando per le Periferie che “avrebbe di fatto trasformato una vasta area della città e dato una boccata d’ossigeno alle nostra economia creando lavoro ed un prezioso indotto”.

E conclude esprimendo tutta la sua amarezza: “Ancora una volta, nonostante l’invito a chiarire la posizione del governo, il presidente del Consiglio dei Ministri ha bypassato il tema”.