È finito nei guai un giovane studente campobassano trovato in possesso di un coltello con lama in acciaio e di un quantitativo di marijuana. È stato il personale della Squadra Volante della Polizia a scoprirlo a seguito di un controllo.

Per lui è subito scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura dei Minori di Campobasso. Il reato è quello di possesso di armi o oggetti atti ad offendere. Per quanto riguarda la droga che il minore aveva con sé, un quantitativo per uso personale, il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente, ai sensi del D.P.R. 309/90.