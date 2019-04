Auto si ribalta in via Dante, conducente salva. Vigili del Fuoco e Polizia sul posto

Stava percorrendo via Dante, nei pressi della rotatoria che permette l’ingresso in Piazza Bega quando, all’improvviso, le ruote dell’auto su cui viaggiava hanno perso l’aderenza all’asfalto. In pochissimi secondi la vettura si è ribaltata su un fianco, dal lato del passeggero.

È accaduto in fretta, quando erano circa le 22 di oggi, lunedì 29 aprile, lungo la nuova strada che collega la stazione con la zona della Madonnina. La donna al volante, per fortuna, ne è uscita indenne e sulle sue gambe, aiutata dai soccorritori giunti immediatamente sul luogo per verificare le sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento termolese ed una volante del Commissariato di Termoli che hanno provveduto ad aiutare la donna ad uscire dall’abitacolo. Sarà cura degli agenti verificare le cause che hanno portato all’uscita di strada dell’automobile, anche se non si esclude la possibilità che l’asfalto bagnato possa aver contribuito al sinistro.