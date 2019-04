Auto contro moto in viale Colombo: paura per il centauro, il casco si spacca ma lo salva

Paura questo pomeriggio 20 aprile per un centauro coinvolto incidente avvenuto in viale Colombo, a Guglionesi, e che ha riguardato due mezzi, un’auto e una moto.

Il ragazzo in sella alle due ruote è rovinato sull’asfalto dopo l’impatto contro il fuoristrada. A quanto sembra la moto non si sarebbe fermata allo stop all’incrocio nella zona di Santa Margherita, ma ci sono accertamenti in corso per ricostruire con precisione la dinamica.

Minuti di grande apprensione poco prima delle 19 perchè il casco del giovane si è spaccato all’impatto con l’asfalto. Il centauro è stato subito soccorso e trasportato da un’ambulanza del 118 in ospedale ma le sue condizioni non paiono gravi.

Sul posto anche un capannello di curiosi composto da cittadini del paese basso molisano che hanno cercato di sincerarsi subito delle condizioni del ferito.

L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico e un gran caos nella zona dell’ex hotel Aljope. Sono intervenuti per i rilievi e per regolare il traffico i carabinieri della locale stazione