È di due giovani finiti al Pronto Soccorso il bilancio dell’incidente che è avvenuto questo pomeriggio, venerdì 5 aprile, in via Corsica.

Erano da poco passate le 17 30 quando un’auto, una Opel Corsa Rossa con a bordo un uomo, ha impattato una moto Suzuki di grossa cilindrata: alla guida un 26enne e dietro una 25enne trasportati al Pronto Soccorso di Termoli.

Sul luogo la Misericordia di Termoli ed i sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare le primissime cure prima del trasferimento al nosocomio.

Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale che si occuperà di ricostruire la dinamica.

Necessario l’intervento di due carroattrezzi che hanno provveduto anche a gettare della sabbia sull’asfalto dove si era riversato il carburante uscito dal serbatoio della moto.

Per fortuna i due ragazzi non sono in condizioni gravi. Il 26enne accusava dolori alla spalla mentre la 25enne al petto.