Arte circense in scena a Larino con lo spettacolo ‘Aspettando la neve’

Vi aspettiamo per il nuovo appuntamento con il Teatro Ragazzi al Risorgimento di Larino. Sabato 13 aprile alle ore 18.00 con Aspettando la neve di e con Julien Lambert

Quando si aspetta e non si sa cosa, la magia appare e gli oggetti si animano prendendo in giro il loro proprietario. L’arte circense è in scena. Acrobazie, giocoleria, mimo, equilibrismo e clowneria. Dai 4 anni in su.

Info e prenotazioni al 347.0603551