Arriva l’eroina per il ponte di Pasqua: pusher foggiano arrestato in centro città

L’hanno incastrato nella notte, in pieno centro città. Con sè il suo carico di droga e di morte per Campobasso: 100 grammi di eroina, pronta per essere smerciata sul mercato locale nei giorni delle festività pasquali, quando nel capoluogo tornano tanti giovani che vivono fuori per motivi di studio o di lavoro.

La squadra mobile ha arrestato il pusher, proveniente da Foggia, la scorsa notte. L’uomo viaggiava a bordo della sua macchina, quando è stato fermato dagli agenti. Che probabilmente si sono insospettiti per quella ‘trasferta notturna’ dalla vicina Puglia e quindi hanno deciso di vederci chiaro. Durante la perquisizione sono venuti fuori cento grammi di sostanza.

Per lui si sono spalancate le porte del carcere di via Cavour, in attesa della decisione del giudice.

I dettagli della vicenda saranno resi noti in giornata, ma l’operazione conferma quanto resti assiduo il traffico di sostanze stupefacenti sulla ‘rotta’ pugliese, che ha ‘colonizzato’ la provincia di Campobasso. Da Foggia e San Severo arriva infatti quasi tutta la droga che poi viene riveduta ai tossicodipendenti locali.

Seguono aggiornamenti