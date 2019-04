Si conferma il graduale ma costante peggioramento delle condizioni meteo su buona parte della Penisola ed anche sulla nostra regione. In particolare, atteso maltempo sul settore occidentale, tra giovedì e venerdì.

A cura di www.meteoinmolise.com

ANALISI METEO: Per la parte centrale della settimana è attesa una fase perturbata che coinvolgerà un po’ tutta l’Italia e, soprattutto, dovrebbe interrompere finalmente la lunga fase siccitosa sulle regioni settentrionali con precipitazioni anche intense tra il settore alpino e le pianure adiacenti; in quota sulle Alpi centro-orientali sono attese abbondanti nevicate. Le prime precipitazioni arriveranno già nel corso di mercoledì, ma la fase più instabile è attesa tra la fine della giornata e giovedì quando assisteremo anche allo sviluppo di numerosi temporali e a una significativa intensificazione dei venti. Venerdì tempo in miglioramento in gran parte del Centro-Nord con le ultime precipitazioni al mattino all’estremo Nordest mentre la coda della perturbazione renderà ancora instabile il tempo nelle regioni meridionali. Dopo un sabato nel complesso tranquillo, anche se non mancheranno le nuvole, per domenica è attesa una nuova perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale i cui effetti, più probabili al Centro-Sud, sono ancora molto incerti.

METEO IN MOLISE, PROSSIME ORE:

Meteo Mercoledì: sia al mattino che nel pomeriggio, su tutta la regione cielo prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso per nubi velate seppur compatte. Solo sulla costa, specie nella prima parte della giornata, saranno possibili schiarite soleggiate. Tra tardo pomeriggio e sera, possibili precipitazioni sulle aree occidentali, Volturno, Mainarde, Isernino, Venafrano e Matese. Venti deboli ma in rinforzo da sud-ovest. Temperature stazionaria nei valori minimi, in calo nei valori massimi.

Meteo Giovedì: al mattino, piovaschi sparsi su ovest Molise. Nubi altrove. Nel pomeriggio, graduale estensione delle precipitazioni su tutto il territorio regionale ad esclusione delle aree costiere e limitrofe ad essa. Venti moderati da sud-ovest. Temperature in diminuzione.

Meteo Venerdì: giornata piuttosto buona con ampi spazi soleggiati. Tuttavia, dalla tarda serata, ad iniziare da nord-ovest è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni del tempo con piogge in arrivo nella giornata seguente (Sabato). Venti moderati. Temperature stazionarie.