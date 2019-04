Apparecchi invisibili: tutto quello che c’è da sapere su Invisalign

Per avere un sorriso bello e sano, da oggi non è più necessario ricorrere agli antiestetici apparecchi metallici, ma basta utilizzare una serie di mascherine trasparenti e quasi invisibili che spostano, poco per volta, i denti nella posizione desiderata. Tale sistema, che viene chiamato Invisalign, prevede la sostituzione degli aligner, di solito, ogni due settimane, fino alla fine del trattamento.

Le mascherine, per agire al meglio, devono essere indossate sempre, fatta eccezione per i pasti, durante i quali possono essere rimosse. Attualmente, oltre 3 milioni di persone sono state curate con gli apparecchi ortodontici Invisalign, ottenendo eccellenti risultati. Sei alla ricerca di un metodo esteticamente non troppo invasivo per allineare i tuoi denti? Virzì dentista a Milano può aiutarti, proponendoti questa innovativa soluzione, che risulta quasi invisibile.

Come funziona Invisalign?

Il trattamento Invisalign ha inizio con un’attenta diagnosi ortodontica, incentrata sull’individuazione del modo migliore di procedere, in base alle specifiche esigenze del paziente. Una volta portata a termine questa fase vengono effettuate delle impronte della bocca, dalle quali vengono ricavate le mascherine trasparenti, che abbracciano i denti e li spingono nella direzione desiderata.

I movimenti prodotti sono regolati dalla stessa biomeccanica riproposta dai tradizionali apparecchi ortodontici. I primi giorni che vengono indossati gli allineatori è normale percepire un leggero fastidio, ma, di norma, non è necessario assumere degli analgesici. Del resto, ciò avviene con qualunque terapia ortodontica, in quanto devono essere avviati dei processi che permettono lo spostamento dei denti.

Di fatto, le mascherine sono lisce, ma provocano una certa pressione, che sta ad indicare che stanno agendo in modo corretto ed efficace. Dall’introduzione degli apparecchi trasparenti si è assistito ad una costante evoluzione, che ha portato ad una migliore ottimizzazione dei singoli movimenti dentali, tant’è che oggi Invisalign ha un’efficacia del tutto paragonabile a quella delle terapie ortodontiche fisse.

Perché scegliere l’ortodonzia invisibile?

Invisalign offre numerosi vantaggi rispetto alle tecniche ortodontiche tradizionali, che prevedono apparecchiature fisse ed impattanti dal punto di vista estetico. Infatti, le mascherine, come già accennato in precedenza, sono praticamente invisibili. Per tanto, è possibile intervenire sui denti in maniera discreta, senza che nessuno se ne accorga.

Inoltre, non producono escoriazioni o lesioni in bocca, come avviene, invece, spesso, o per lo meno in fase iniziale, con i brackets metallici degli apparecchi fissi. Non bisogna dimenticare, poi, che gli allineatori sono rimovibili. Ciò vuol dire che è possibile mangiare e lavarsi i denti comodamente.

Non vi sono, infatti, problemi legati all’uso del filo interdentale e dello spazzolino. In questo modo è possibile assicurare, anche durante il trattamento, un’igiene orale eccellente, evitando l’insorgenza di carie o di altri disturbi, che a lungo andare potrebbero rivelarsi gravi e compromettere la salute dei denti del paziente.

Tuttavia, è bene ricordare che gli apparecchi fissi tradizionali possono anche ledere lo smalto dentale. La comparsa di macchie bianche di decalcificazione attorno alla sede gli attacchi ortodontici, sfortunatamente, non è da considerare un evento raro. Questo problema può essere del tutto evitato con Invisalign.