Annullata Cassa Integrazione ai Cambi C520. Mascolo: “Notizia positiva, ma dobbiamo avere certezze su futuro”

La cassa integrazione prevista sul reparto Cambi C520 sia ad aprile che a maggio è stata per il momento revocata. Nessuno stop forzato dunque dal 18 al 24 aprile, come pure dal 29 aprile al 4 maggio, in quello che dallo scorso mese di novembre è uno dei reparti meno appetibili dello stabilimento metalmeccanico termolese, almeno sul fronte della richiesta produttiva. Una buona notizia dunque l’annullamento della Cig che Riccardo Mascolo, sindacalista Fim-Cisl, commenta come un fatto che “lascia ben sperare, dovuto a un incremento di commesse in modo particolare dalla Turchia”.

In un momento però come quello attuale, che registra una grande incertezza nella produzione di autoveicoli Fca, non basta certo questa notizia arrivata stamattina a riempire di ottimismo lavoratori e sindacati. Si aspetta l’incontro già chiesto dalle sigle con la direzione aziendale per capire principalmente se le parziali revoche delle ondate di cassa integrazione siano un fatto strutturale, dunque estremamente positivo, o soltanto una fase passeggera, che non scongiura il pericolo di un ulteriore drastico calo produttivo.

L’ondata di Cig ordinaria infatti annunciata nello scorso mese di febbraio preoccupa nello stabilimento metalmeccanico di Rivolta del Re. Qui si aspetta soprattutto la ufficialità sulle nuove linee produttive a tecnologia ibrida di FireFly, motori eredi naturali dello storico Fire, che ha segnato a lungo e con successo la storia della fabbrica termolese.