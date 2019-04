Anniversario della liberazione d’Italia, una corona per i caduti di tutte le guerra

Si rinnova, come ogni anno, la tradizione in onore dell’anniversario della liberazione d’Italia in tutto lo stivale. A Termoli, puntuale come un orologio svizzero, l’Amministrazione comunale renderà omaggio ai caduti di tutte le guerre deponendo una corona al Monumento ai Caduti in piazza Vittorio Veneto.

A partire dalle 11 di domani, giovedì 25 aprile, si procederà alla cerimonia alla presenza delle più alte cariche comunali, delle associazioni e delle forze dell’ordine. I cittadini sono invitati a partecipare.