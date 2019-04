Ancora un guasto sulla rete idrica, chiesto razionamento dell’uso di acqua

Petacciato rischia di avere problemi idrici nelle prossime ore. Lo annuncia via social il sindaco Roberto Di Pardo. “Per guasto importante sull’adduzione principale, nelle prossime ore potremmo avere problemi di carenza idrica.

Pertanto si raccomanda di razionalizzare l’uso dell’acqua e di utilizzarla solo per uso domestico. La riparazione dovrebbe terminare per le ore 19” scrive il primo cittadino petacciatese.

Solo un paio di giorni fa Molise Acque aveva comunicato infatti che “l’avaria di due motori elettrici dell’impianto di sollevamento di Guglionesi verificatasi nella giornata del 22 e 23 aprile” e di conseguenza aveva fatto sapere che ci sarebbe stata una riduzione del flusso idrico.

Una riduzione che riguardava oltre a Petacciato anche Montenero di Bisaccia. Si tratta in ogni caso di comunicazioni precauzionali e potrebbero anche non esserci disagi.