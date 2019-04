Nel pomeriggio di ieri (16 aprile) le classi quarte della scuola primaria ICS di Campomarino, nell’ambito del progetto PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” hanno incontrato Luigi Lucchese e Giuseppe Pesce, volontari di Ambiente Basso Molise.

L’incontro era stato programmato per una escursione nel territorio di Campomarino ed esattamente presso le zone umide. Ma la lezione ha avuto un imprevisto in quanto lo scuolabus non è mai arrivato a destinazione e quindi, di comune accordo con le maestre Ugliola, Virginillo e Checchia, i ragazzi hanno studiato l’habitat del… giardino scolastico. Non poteva certo mancare l’argomento sulla biodiversità: in particolare i ragazzi hanno parlato dei pipistrelli e delle batbox installate presso la scuola e delle conseguenze dei cambiamenti climatici, del buco dell’ozono, delle discariche abusive presenti sul territorio e della plastica che invade i mari.

Dopo l’era della pietra, l’era del ferro, la nostra era potrebbe infatti passare alla storia come “l’era della plastica”.

“Un pomeriggio particolare, senza più l’escursione ma ricco di argomenti per condividere pensieri e competenze diverse in attività educative comuni, permettendo ai bambini di sperimentare e vivere momenti di relazione, valorizzando il ruolo di ciascuno”, hanno commentato dall’Associazione ambientalistica.