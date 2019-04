Alla scoperta delle conchiglie, l’escursione degli alunni di Petacciato con Ambiente Basso Molise

Gli alunni delle classi IA e IB della scuola elementare di Petacciato hanno svolto venerdì 26 aprile l’escursione didattica in compagnia dei volontari di Ambiente Basso Molise con l’attenta guida delle maestre Casalanguida, Leuci, Di Donato e Di Sabatino. Il luogo per l’escursione è stato scelto dai volontari di Abm per le sue notevoli quantità di conchiglie di varie dimensioni e svariatissime per grandezza, forma e colore.

“La raccolta e lo studio delle conchiglie infatti sono molto interessanti per conoscere sia le specie viventi, sia quelle scomparse – spiegano da Ambiente Basso Molise – La malacologia, ovvero la scienza che studia i molluschi, apre le porte ad una serie di discipline che arricchiscono le conoscenze degli alunni, come l’approfondimento della geografia, infatti le conchiglie si trovano in tutte le parti del mondo, anche nei posti più remoti e isolati, poi si apprendono i principi fondamentali della biologia marina e delle scienze naturali. La speranza è sempre quella di contribuire alla conoscenza di un ambiente naturale tanto ricco e affascinante quanto scarsamente considerato”, hanno concluso.