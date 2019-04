Alla Gil, in via eccezionale, la proiezione del docufilm sulla storia di Diane Arbus

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna di film di finzione e di docufilm dedicati alla figura del fotografo all’auditorium Gil di via Milano.

Giovedì 11 aprile in programma c’è “Fur. Un ritratto immaginario di Diane Arbus”. La proiezione, eccezionalmente per giovedì 11 aprile, è solo alle ore 21 per consentire nel pomeriggio lo svolgimento del workshop sulla fotografia con il fotografo di strada Pino Bertelli.

Diane Arbus è una fotografa e artista americana che vive a New York con suo marito Allan e le sue due figlie. Durante i preparativi di una sfilata di vestiti progettati da lei, la vita di Diane cambia completamente a causa dell’arrivo di un nuovo vicino di casa di nome Lionel Sweeney. Diane rimane molto colpita da quest’uomo misterioso a tal punto che si reca nel suo appartamento, e comincia a frequentarlo assiduamente.

Durante i loro incontri i due si rivelano i propri segreti più profondi: Lionel le rivela di essere affetto da una rara malattia che causa la rapida crescita di peli in tutto il corpo, il quale è appunto coperto da una fitta “pelliccia” che gli copre ogni centimetro di pelle. Diane abbandona la sua monotona vita da casalinga per scoprire i nuovi luoghi e le nuove persone che Lionel la porta a visitare.

Un giorno però Lionel le rivela che la malattia lo sta portando alla morte, bloccandogli lentamente la respirazione e l’uso dei polmoni. Lionel, ormai innamorato di Diane e da lei ricambiato, si fa completamente radere per poi lasciarsi andare in un’intensa notte di passione con la sua amata. Ora che Diane sa finalmente ciò che da sempre ha rappresentato per Lionel, questi le dona una pelliccia fatta con i suoi peli e, dopo un triste addio, si lascia volontariamente annegare fra le onde dell’oceano.

L’iniziativa arricchisce il progetto “Molise Flash” della Fondazione Molise Cultura e Regione grazie alle associazioni Kiss me deadly e La grande illusione.