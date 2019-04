Airino, l’ora della verità: al PalaSabetta la bella contro Fermignano

Va in scena domani pomeriggio, sabato 27 aprile, gara-3 degli ottavi di finale dei playoff promozione della serie C Silver di pallacanestro raggruppamento Abruzzo/Molise/Marche/Umbria.

L’Italiangas Airino Termoli ospiterà al PalaSabetta la Pallacanestro Fermignano, dopo il successo in gara-1 a Termoli e il ko rimediato nelle Marche una settimana più tardi. Chi vince il match di domani passa quindi ai quarti.

Come ricorda la pagina Facebook del club termolese, la gara di sabato 27 aprile “decreterà se il team guidato dai fratelli Di Lembo potrà continuare la sua corsa alla promozione oppure salutare la stagione”.

L’appello della società è quindi rivolto ai tifosi perché riempiano le tribune del palazzetto di via Ischia per sostenere Colasurdo e compagni in questo difficile impegno. Palla a due alle 18.