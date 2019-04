Agnone-Campobasso, il club granata spegne le polemiche: biglietto a 10 euro

Agnonese – Campobasso a dieci euro. Lo ha deciso la società granata dopo le indiscrezioni circolate ieri – 4 aprile – e che avevano messo i fibrillazione la tifoseria rossoblù: si parlava di 15 euro per acquistare il biglietto. Oggi la notizia che rassicura anche i supporters del capoluogo.

Una scelta presa dal presidente Marco Colaizzo probabilmente per evitare polemiche e favorire le presenze sugli spalti: il club altomolisano si aspetta infatti una massiccia risposta dal pubblico sulle gradinate dello stadio Civitelle in occasione del sentito match del 7 aprile.

“Inutile ribadire l’importanza del match – dichiara il presidente Marco Colaizzo – ed è per questa ragione che, di pari intesa con il resto della dirigenza, abbiamo deciso di stabilire a dieci euro il prezzo del tagliando“.

Stesso costo (10 euro) per il settore ospite. Non ci saranno riduzioni di alcun genere e, vista la ridotta capienza dell’impianto, non saranno validi accrediti se non per le testate giornalistiche e televisive che faranno pervenire la loro richiesta entro e non oltre le 18,00 odierne (venerdì 5 aprile).