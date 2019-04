Accoltellamento dopo un incidente stradale, torna libero il 37enne

È tornato libero in attesa di giudizio e senza alcuna misura restrittiva l’uomo di 36 anni, di San Martino in Pensilis, che sabato sera si è reso protagonista, secondo gli inquirenti, di un accoltellamento.

Nel pomeriggio odierno si è svolta infatti l’udienza di convalida, terminata con la remissione in libertà dell’uomo, P .D., difeso dall’avvocato Ruggiero Romanazzi che sottolinea “l’assenza di flagranza alla base del fermo”.

L’episodio si è consumato in via Marina a San Martino in Pensilis, dove due persone di circa 60 e 40 anni sono state ferite con la lama di un coltello in seguito a un incidente stradale. Il guidatore avrebbe sfoderato l’arma bianca colpendo, nel clou di un litigio, i due uomini, entrambi finiti nel Pronto Soccorso dell’Ospedale San Timoteo e dimessi con ferite giudicate guaribili in massimo 10 giorni, dunque per fortuna non in condizioni gravi.

Il trentasettenne invece era stato fermato dai Carabinieri della compagnia di Larino e della Stazione di San Martino in Pensilis ma, dopo due giorni trascorsi in carcere, oggi è tornato Libero su decisione del giudice.