Sono due le persone denunciate dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Frosolone che li hanno ‘pizzicati’ in flagranza di reato mentre lasciavano rifiuti speciali nei pressi di uno stabilimento abbandonato della periferia isernina.

Consistente il deposito incontrollato di rifiuti rinvenuto: macchinari ferrosi, cavi, pneumatici ed altro materiale che necessita di una differenziazione speciale. Per i due è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per violazione delle norme in materia ambientale.

Le attività di controllo del territorio da parte del gruppo dei Carabinieri Forestali continuano a pieno ritmo con l’obiettivo di contrastare il fenomeno di abbandono di rifiuti che crea un grave danno non solo all’ambiente, ma anche ai cittadini.