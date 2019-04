Droga in carcere in pacchi e deodoranti: 13 condanne con rito abbreviato

La droga arrivava in carcere, nel penitenziario di Larino, nascosta nella carne cotta preparata dai familiari per i detenuti. Oppure in pacchi di cartone, fra gli indumenti di biancheria intima, negli stick dei deodoranti. E, una volta all’interno, veniva spacciata.

L’operazione era stata coordinata dal Procuratore Antonio La Rana, oggi sostituito al vertice della procura frentana da Isabella Ginevra. Aveva visto l’impiego di 30 militari e 14 agenti e il sequestro di 400 grammi tra hashish e marijuana. Pacco Free, questo il nome dato all’operazione conclusasi nel novembre 2018 portata avanti da Carabinieri e penitenziaria.

7 arresti e 16 indagati con l’accusa di spaccio in carcere. I metodi ingegnosi non hanno però ottenuto gli effetti sperati perché l’attività illegale è stata scoperta e alla fine i presunti responsabili sono stati coinvolti in un processo.

Ieri, 11 aprile, la sentenza con rito abbreviato che registra 13 condanne a carico di altrettanti imputati. Si tratta di detenuti e di loro familiari non solo molisani ma anche pugliesi e campani. Tra loro anche due collaboratori di una cooperativa. Una sola assoluzione per una posizione marginale e 13 condanne inflitte dal giudice Vecchi dopo l’udienza di ieri pomeriggio nel tribunale frentano.

Le pene comminate sono comprese tra un anno e due mesi di reclusione e 3 anni e 8 mesi. Annunciato il ricorso per quanto riguarda due lavoratori della Cooperativa coinvolti nel presunto spaccio di droga.