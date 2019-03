Via Lino Tabasso, sabato il convegno sul musicista e il taglio del nastro a Parco dei Pini

E’ stato autore di un patrimonio culturale e musicale immenso donato alla città di Campobasso. A Lino Tabasso, importante musicista e autore, sarà dedicata una strada. L’ultimo atto dell’iter per l’intitolazione si svolgerà sabato 30 marzo. Quasi un anno fa (era lo scorso maggio) in Commissione Cultura venne infatti approvata la proposta del Movimento 5 Stelle per rendere omaggio al maestro, “autore delle più belle e significative composizioni che hanno segnato, e segneranno per sempre, la storia della tradizione musicale del Molise ed in particolare di Campobasso”, ha ricordato Simone Cretella.

Per celebrare il compositore l’amministrazione comunale ha organizzato un convegno – “Una storia d’amore tra una città e un musicista” – , in collaborazione con il Centro Studio e Ricerca della Tradizione e della Canzone Popolare molisana ‘Lino Tabasso’ guidato dalla professoressa Rosa Socci. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Antonio Battista, dell’assessore alla Cultura Lidia De Benedittis e del presidente della commissione Cultura Giovanna Viola seguiranno gli interventi di Vincenzo Lombardi, Giuseppe Tabasso e Rosa Socci. A moderare i lavori sarà Isabella Astorri.

A conclusione del convegno inizierà la cerimonia di intitolazione a Lino Tabasso della strada che si trova a Parco dei Pini, a poca distanza da vie dedicate ad altri illustri esponenti della cultura come Alfredo Trombetta, Marcello Scarano e Nina Guerrizio.

In occasione della intitolazione, il Movimento 5 Stelle rilancia la proposta di conferire la cittadinanza benemerita al maestro nato in provincia di Benevento, ma vissuto a Campobasso per anni riuscendo a dare un’impronta al panorama culturale molisano. “Auspichiamo che a stretto giro – la riflessione di Simone Cretella – possa trovare compimento anche l’altra nostra proposta finalizzata al conferimento della cittadinanza benemerita al maestro Tabasso, a completamento di un percorso di giusto riconoscimento a chi ha profondamente segnato, in maniera indelebile, la cultura della nostra città.