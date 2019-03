Verde pubblico, via alle operazioni di potatura e messa a dimora di nuovi alberi

Non c’è dubbio: vedere all’opera gli operai del Comune intenti a potare le chiome degli alberi di via XXIV Maggio ha destato la curiosità dei residenti e di chi era di passaggio. Da tempo in città non si vedevano operazioni del genere, necessarie a ridare ordine alle chiome cresciute in maniera disordinata e che in alcuni casi ostacolavano anche la pubblica illuminazione. Il risultato: vie più ordinate e ‘ariose’, visibilità migliorata.

In questi giorni, dunque, con il bel tempo è ripresa l’attività di gestione del verde pubblico che prevede le potature, il riordino e la messa a dimora di nuove essenze arboree, così come programmato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Campobasso. “Questo intervento – spiega l’assessore Stefano Ramundo – è in linea con la filosofia che abbiamo già seguito nel centro storico quando abbiamo avviato la raccolta differenziata, quando è stata eseguita un’azione sul verde pubblico. Pian piano saranno interessate tutte le zone di Campobasso raggiunte dal nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta”.

Inoltre nei prossimi giorni saranno posizionati anche i nuovi cestini di cortesia per i rifiuti da passeggio e saranno installate le nuove dog toilet che consentiranno di tenere più pulite le strade. Il Cep, Colle dell’Orso e via via le strade del centro saranno interessate dal piano di azione.