Ultima di campionato ad Angri per gli Hammers, vetta della classifica a 2 punti

Ultima di campionato per gli Hammers Rugby Campobasso. La corsa verso la C1 e il salto di categoria passa per Angri dopo la straripante vittoria di sette giorni fa in casa contro Avellino, con un 91 a 0 che ha reso completamente l’idea della differenza tecnica tra i campobassani e la gran parte delle formazioni incontrate sulla propria strada.

Nota di interesse massimo per la dirigenza guidata dal presidente Suliani anche dopo la gara di domenica scorsa, è stata la prestazione di molti giovanissimi aggregati alla prima squadra in quest’annata e cresciuti nelle passate stagioni percorrendo l’intera trafila delle giovanili rossoblù, a dimostrazione del compimento di un percorso di crescita sportiva che sta portando sempre più frutti nel medio e lungo termine per l’intero movimento del rugby regionale grazie alla lungimiranza della società degli Hammers.

Nel confronto diretto con Battipaglia i campobassani si ritrovano ora a sole due lunghezze di distanza dal primo posto e con i salernitani che si giocheranno quest’ultima giornata in casa con l’Avellino.

I convocati di coach Sommella per l’ultimo atto della stagione ad Angri sono i seguenti: Valente G., Discenza, Corsillo, Ianniruberto, Giampietruzzi, Pace, Dudiez, Di Stefano, Lombardi, Ziccardi, Fatica, Mignogna, Valente A., Fratianni, Blanco, Pietrangelo, Lomma C., Di Bona, Battista, Lomma E., Suliani, Zeolla.