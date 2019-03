Lo spettacolo tanto atteso sta per arrivare sui palchi molisani. Parliamo de ‘L’abisso’, monologo di Davide Enia sul dramma delle morti in mare dei tanti che cercano una vita migliore ma che per quel sogno spesso la vita la perdono.

Riflettere sul mondo di oggi, era questo uno dei propositi-faro della stagione teatrale ‘Investiamo in emozioni’ curata da Teatrimolisani per il Fulvio di Guglionesi e il Loto di Ferrazzano. E cosa meglio del teatro può aiutarci ad interrogarci sui drammi del mondo contemporaneo? Drammi che sono sulla pelle di tutti noi.

Lo spettacolo di scena sabato 30 marzo al Teatro Fulvio di Guglionesi e domenica 31 e lunedì 1 aprile al Teatro del Loto di Ferrazzano ci parlerà proprio di questo: dello spaesamento, del dolore e della rabbia che affiorano dinanzi alla grande tragedia contemporanea degli sbarchi sulle coste del Mediterraneo. Davide Enia, affiancato dal musicista Giulio Barocchieri, darà voce a un «cunto» dei giorni nostri e del mare nostro.

Davide Enia è andato a Lampedusa, ha assistito agli sbarchi dei profughi, ha raccolto per mesi le testimonianze dei sopravvissuti e dei testimoni, come i pescatori o i sommozzatori che quei corpi inermi li raccolgono, dando forma ad un testo che è allo stesso tempo testimonianza storica e percorso esistenziale. L’abisso dei tanti affogati diventa l’abisso, personale, di ognuno di noi in questo spettacolo che si preannuncia intenso, commovente e, soprattutto, necessario.

Lo spettacolo è in tournèe in Italia fino al mese di giugno, toccando quasi tutte le regioni italiane. Così La Stampa di Torino: “A teatro non capita tanto spesso che uno spettacolo si chiuda con la standing ovation. È successo al debutto torinese de «L’abisso» che Davide Enia presenta al teatro Gobetti. Un tributo all’attore-performer-narratore siciliano, certo, ma probabilmente anche un plauso alla maniera, vibrante ma non retorica, in cui il tema dello spettacolo viene trattato”.

Il testo è tratto da un libro, dello stesso Davide Enia, “Appunti per un naufragio”, edito da Sellerio nel 2017. Ambientato a Lampedusa «Su questa isola protesa a sud, tra Africa e Europa, Davide Enia guarda in faccia chi arriva e chi attende, e narra la storia di un naufragio individuale e collettivo».

Libro che è valso all’autore (drammaturgo, regista, attore e romanziere), tra gli altri, il Premio Mondello 2018 e che sta conquistando critici e recensori. Di recente è stato il New York Times a recensirlo.

Uno spettacolo imperdibile che sarà a Guglionesi sabato 30 marzo (alle 21) e a seguire a Ferrazzano il 31 marzo (alle 18) e il 1 aprile (alle 20,30).