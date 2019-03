Incidente ferroviario

Treno merci deraglia a Zagarolo, la linea Roma-Cassino paralizzata. Servizio sostitutivo per i viaggiatori molisani

I treni in viaggio per la Capitale sono attestati a Colleferro, mentre quelli verso Cassino a Ciampino. Attivati i bus per accompagnare i pendolari fra le due stazioni. Le cause dell'incidente che non ha provocato danni alle persone, sono in corso di accertamento