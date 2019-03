Termoli nel Futuro allo scoperto: “L’uomo giusto per fare il sindaco è Toni Spezzano”

Che cosa succede all’interno del centro-destra termolese? Regna una grande confusione, e il susseguirsi dei cosiddetti “tavoli” – vale a dire riunioni politiche alle quali prendono parte i rappresentanti dei partiti e movimenti intenzionati a correre insieme, sponsorizzando un solo aspirante sindaco – non basta a chiarire nodi e prospettive. In questo contesto che la cronaca politica definirebbe “liquido e fluido” interviene Antonio Saia, coordinatore della lista civica Termoli nel Futuro, per insistere con il nome di Tony Spezzano, ex assessore della giunta Montano, passato a Fratelli d’Italia ma da alcuni mesi protagonista di un movimento civico determinato a correre alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio e ad avere un ruolo di primo piano nella coalizione.

“Finché nel centro-destra non si scioglie il nodo di Campobasso – dichiara Saia nel suo endorsement in favore di Spezzano – a Termoli si tiene tutto bloccato. Nel frattempo si accavallano i nomi, sempre più numerosi, che dovrebbero essere ‘analizzati’, non si capisce con quale metodo, tempistica e competenze, da rappresentanti non termolesi. Speriamo che non ci si faccia condurre, ad esempio, da interessi economici come quelli derivanti dalla realizzazione o meno del tunnel e quindi da colui, o colei, che ne garantissero la realizzazione”.

Evidente l’accusa di metodi vecchi e di personalismi dietro le parole del coordinatore, che insiste con Spezzano. “Il nostro gruppo, ormai da oltre un anno e convintamente, ha provveduto a lavorare per un documento programmatico della nostra “Termoli nel futuro” che mettiamo a disposizione della politica e soprattutto dei cittadini. Altrettanto convinti che, per la realizzazione del programma, è necessaria una persona semplice e capace perché con esperienza politica di giunta nel bilancio e personale comprovata e senza alcuna commistione con “logiche” di alcun tipo. Toni Spezzano è la persona giusta”.

Termoli nel futuro rompe gli indugi ed esprime in modo manifesto la volontà che il tavolo politico valuti il nominativo insieme al documento programmatico. “Spezzano – sintetizza il coordinatore – ha tutte le caratteristiche necessarie. Gli è riconosciuta capacità amministrativa, onestà e serietà unite a fermezza decisionale che ne fanno il candidato ideale”.