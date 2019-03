Due ragazzi avvicinano un passante, alzano le mani, ma invece di picchiarlo cominciano a ballare. E’ tutto così il video che sta girando su Facebook in queste ore ed è evidentemente girato a Termoli. Lo ha diffuso la pagina ‘Calcio a 360° di ignoranza – Mario Ferri il Falco’. Si tratta di una candid camera in stile ‘tamarri del web’ di cui ormai Internet e i social network in particolare sono pienissimi, ma che sembra funzionare.

Come si può vedere nel video presente anche su questa pagina, due giovani, vestiti in maniera alquanto vistosa, avvicinano i passanti dei principali luoghi del centro di Termoli. Si riconoscono scorci di piazza Monumento, corso Nazionale, corso Umberto I, zona stazione ferroviaria. I protagonisti sono sempre gli stessi, ma ogni volta la ‘vittima’ è una persona diversa, fortunatamente sempre un uomo. Praticamente tutti hanno la stessa reazione, convinti che i due siano sul punto di picchiarli.

E invece i ‘tamarri’ iniziano a ballare in maniera scomposta mentre sottofondo una musica ancora più trash fa da cornice al filmato capace di regalare momenti surreali. La pagina Facebook che ha diffuso il video fa riferimento a Mario Ferri, detto appunto Il Falco, noto per aver fatto invasione di campo in numerose circostanze durante le partite della Nazionale italiana di calcio e non solo, oltre che per apparizioni televisive.

Come detto, sui social il video fa sorridere e discutere, fra chi non si capacita di come si possa realizzare qualcosa del genere e chi invece si lascia andare a una risata.