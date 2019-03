‘B-Planet, alternative per un pianeta al collasso’ ovvero un modo alternativo di sviluppo delle risorse. Si chiama così il progetto che verrà presentato domenica 24 marzo, alle 17.30 nella sede del M5s di Termoli in via Adriatica 31/A. A illustrarlo sarà Gianluca Ranieri, economista ed esperto in teoria di sistemi. “Sono molto contento di poter presentare il progetto a Termoli – spiega Ranieri in una nota – che a maggio dovrà scegliere il sindaco perché oggi è fondamentale avere la giusta sensibilità per il luogo in cui si vive, perché lo sviluppo dello stesso deve includere e creare benefici generali. B-Planet è un progetto con il quale voglio spiegare come sia possibile partire dalle risorse locali, accessibili e spesso a basso costo, per sviluppare e generare circuiti virtuosi attraverso strategie di sviluppo sostenibile. Imparare ad usare le risorse che abbiamo a disposizione sul territorio (scopriremo che anche in casa ne abbiamo) è l’unica strategia per poter creare benessere fra le persone che si informano e si attivano per realizzare progetti funzionali e funzionanti. Insomma, B come Piano B ma anche come Pianeta B, un modo diverso di vedere, analizzare e sviluppare le risorse”.

Nel corso dell’incontro verranno trattati i temi della Blu Economy, l’incremento e lo sviluppo del Capitale Naturale e la ricerca di modelli economici alternativi.

Parteciperanno anche il portavoce in Consiglio comunale Nick Di Michele ed il portavoce in Consiglio regionale Valerio Fontana.