Elemento d’arredo elegante, non manca in nessuna casa, mette a nudo l’anima di ciascuno, sa tutto di noi e per sopravvivere ha bisogno della nostra immagine. Ne esistono di ogni forma e colore, croce e delizia di qualsiasi donna e narcisista, temutissimo rilevatore di imperfezioni, con polvere, schizzi d’acqua ed aloni a farla da padrone.

Chi non ha mai parlato davanti allo specchio? Lo faceva anche la regina cattiva di Biancaneve! Ci si rivolge per trovare una soluzione a un problema, consolarsi, provare un discorso importante, un’interrogazione a scuola o semplicemente fare delle smorfie.

Maneggiamoli con cura altrimenti sono sette anni di disgrazie, non arrampichiamoci sugli specchi a cercare un appiglio per avere ragione o per giustificarsi, scivoleremmo sulla superficie liscia, invece facciamo specchio di qualcuno, prendendo ad esempio solo modelli positivi. Guardarsi allo specchio è importante per fare l’esame di coscienza, migliorare la propria autostima senza per forza concentrarsi sui difetti, anzi riconosciamo le nostre debolezze, solo così potremmo accettarci e amarci per quello che siamo.

(Alessio Toto….Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore...)