Sisma, prorogata emergenza per 12 mesi. Sanità, consiglio Ministri contro Regione

Ieri il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza per gli eventi sismici che hanno colpito i comuni del Basso Molise ad agosto 2018. Un atto importante per garantire continuità e concretezza agli aiuti ai cittadini.

Lo dichiara l’onorevole Antonio Federico, deputato per il Movimento 5 Stelle, in merito ai provvedimenti del Governo centrale sul terremoto che ha colpito il Basso Molise con le scosse del 14 e 16 agosto scorsi.

Il Consiglio dei Ministri – dice sempre Federico toccando il tema della sanità “ha anche deciso di opporsi ai ricorsi promossi dalla Regione Molise contro la norma sulla incompatibilità tra governatori e commissari sanità oltre che contro la nomina degli stessi commissari. Una decisione chiara, quella del governo, per archiviare la stagione degli intrecci politica-sanità che tanti danni hanno fatto in Molise e non solo”.