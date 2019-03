Si ferisce alla mano e va a farsi ricucire a Modena: ‘scortato’ dalla Polstrada per 500 km

Un giovane di 29 anni è rimasto seriamente ferito a una mano in un infortunio sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di martedì 19 marzo a Termoli. Il ragazzo però ha deciso di non andare subito in pronto soccorso, bensì ha scelto di farsi curare in un centro specializzato.

Si è messo in macchina per raggiungere il Policlinico di Modena, dove c’è un centro specialistico di Chirurgia della mano. Essendo però un caso di infortunio che aveva bisogno di essere curato con la massima urgenza, il trasporto privato è stato scortato dalla Polstrada col sistema della staffetta dal casello di Termoli a quello di Modena.

Questo stratagemma ha consentito di velocizzare il trasferimento lungo i circa 500 chilometri che separano la costa molisana dalla città emiliana dove il paziente molisano è stato ricucito.