Sfida serale per l’Airino, contro L’Aquila ultima gara prima dei playoff

Un orario insolito per una gara in cui tirare fuori l’orgoglio per l’Italiangas Airino Termoli nella quarta e ultima partita della fase a orologio della serie C Silver Marche/Abruzzo/Molise di pallacanestro. La partita contro il Nuovo Basket Aquilano si disputerà nella giornata di domenica 24 marzo alle 20.20 sul parquet del PalaSabetta di Termoli.

“Gli avversari – si legge sulla pagina Facebook dell’Airino – hanno terminato la fase regolare in quinta posizione, guadagnando 16 punti in 18 partite con 8 vittorie e 10 sconfitte. Nei tre incontri disputati della fase ad orologio, invece, fino ad ora sono state due le vittorie (contro la settima classificata Pineto e contro la sesta classificata Torre De Passeri) e una sconfitta contro la terza classificata Teramo a Spicchi.

Massimo Di Lembo e i suoi ragazzi, al contrario, non sono ancora riusciti a trovare il referto rosa, perdendo sia entrambi gli scontri con le squadre che precedono in classifica (Teramo a Spicchi e Olimpia Mosciano) sia contro la sesta classificata Torre De Passeri nei secondi finali.

Un match, dunque, poco importante (se così si può definire) ai fini del piazzamento per l’Italiangas Airino Basket Termoli già sicura della quarta posizione. Una vittoria sarebbe fondamentale, tuttavia, soprattutto per il morale e per riscaldare a dovere i motori in vista dei playoff”.

In ultimo un appello ai tifosi. “È arrivato il tempo, però, di iniziare a fare sul serio anche dagli spalti: con la voce, con le mani e soprattutto con la passione e l’anima in questi ultimi anni in particolare hanno accompagnato le stagioni della società cestistica termolese”.