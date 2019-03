Scatto d’orgoglio della Magnolia: con Civitanova Marche successo e primato

Successo e, nuovamente, primato in classifica in solitaria complice il ko interno di Palermo contro La Spezia. In una serata in cui, nel terzo quarto, le rossoblù rivedono gli scheletri di un recente passato, La Molisana Magnolia Campobasso si impone sul Civitanova Marche, mettendo un freno alla serie di due ko consecutivi tra campionato e Coppa Italia (quattro nelle ultime sei gare). Le rossoblù ci riescono al termine di una gara con avvio contratto e poi distensione in corso d’opera per le campobassano che vanno anche sul +14 all’intervallo lungo. Il rientro dagli spogliatoi è all’insegna della grande incertezza, ma, nell’ultimo quarto, in cui le rossoblù potrebbero ritrovarsi nuovamente in difficoltà, viene fuori il carattere dei #fioridacciaio. Bove, dalla lunetta, sigilla la contesa e per le campobassane può ripartire la corsa.

“Abbiamo sofferto – la disamina al termine del tecnico Mimmo Sabatelli – perché è stata una partita difficile soprattutto dal punto di vista psicologico, ma ci godiamo pienamente questo successo, anche perché ho finalmente rivisto le ragazze concentrate. La dedica? A questo meraviglioso pubblico che ci ha sempre sorretto in ogni momento della contesa”.

IL TABELLINO

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 67

FE.BA CIVITANOVA MARCHE 64

(13-11, 37-23; 45-45)

CAMPOBASSO: Marangoni 8, Porcu 8, Sammartino ne, Ciavarella 13, Di Gregorio 8, Landolfi ne, Želnytė 5, Falbo ne, Bove 11, Mandolesi ne, Reani 8. All.: Sabatelli.

CIVITANOVA MARCHE: Maroglio ne, Orsili 12, Ortolani 4, Paoletti 3, Perini 15, Bocola 13, Trobbiani, De Pasquale 17, Giuseppone, D’Amico ne, Pelliccetti ne. All.: Scalabroni.

ARBITRI: Caldarola e Acella (Bari).

NOTE: uscita per cinque falli Trobbiani (Civitanova Marche). Fallo tecnico a panchina (Civitanova Marche). Progressione punteggio: 4-8 (5’), 23-17 (15’), 43-38 (25’), 55-57 (35’).