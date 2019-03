Un caldo sole di primavera ha accolto gli appassionati di rugby campobassani ad Angri dove gli Hammers hanno giocato questa domenica contro la locale squadra dei Baliano Tiles la loro ultima gara del campionato di serie C2 girone campano.

Il testa a testa infinito in cima alla classifica tra i rossoblu campobassani e i “tutti neri” del Battipaglia, impegnati in casa contro Avellino, giunge al termine e per i campobassani si conclude con una sconfitta per 17 a 7 rimediata in terra campana contro Angri e con un secondo posto che rende comunque onore alla splendida stagione giocata da capitan Fatica e soci che fra l’altro, in settimana, potrebbe avere un esito diverso da quello attuale.

Coach Sommella nel pensare al XV da schierare ad Angri ha dovuto tener conto della lunga lista di indisponibili nella quale figuravano: Zingale, Russo, Di Iorio, De Luca e Rosa.

Così il giovane Dudiez parte titolare nel pacchetto di mischia e Suliani viene schierato da trequarti centro.

Al fischio d’inizio partono meglio i padroni di casa che al 2′ realizzano la meta con Attianese sfruttando un madornale errore difensivo dei campobassani.

Fino a metà tempo i tanti errori dei campobassani nel gioco alla mano vanificano in più occasioni il lavoro di spinta fatto dalla mischia, poi da una giocata centrale nasce finalmente la meta del mediano d’apertura rossoblu Valente A. che con la successiva trasformazione riporta il punteggio in parità. Nonostante questo coach Sommella continua a non essere contento di come si esprimono i suoi e ripete indicazioni per sfruttare un sistema di gioco maggiormente votato al possesso palla e allo sviluppo in ampiezza e in velocità.

La pressione dei campobassani schiaccia nella propria metà campo difensiva il XV di casa di coach Lasciale, ma in termini di realizzazioni e punti non porta null’altro per tutto il primo tempo.

Nel secondo tempo, per un buon quarto d’ora, i salernitani continuano a imbrigliare le intenzioni di gioco dei campobassani e al 56′ Tartaglione sfonda con furbizia sul lato sinistro della zona difensiva degli Hammers e riporta in vantaggio i padroni di casa.

Al 64′ dopo un’ammonizione rimediata da Santonicola per un fallo su una ripartenza di Blanco, i campani trovano la terza meta di giornata con una fuga centrale in solitaria di Vollono.

Negli ultimi dieci minuti di gioco il risultato cambia solo per una meta di Valente G. dopo che coach Sommella ha cambiato completamente l’assetto dei suoi schierando in campo tutti gli uomini a sua disposizione che si erano inizialmente accomodati in panchina e dando fiducia ai giovanissimi provenienti dalla trafila del settore giovanile campobassano.

Si conclude così sul campo un campionato che in settimana attende la pubblicazione della classifica ufficiale, con la definizione della prima della classe che accederà direttamente in serie C1 e della squadra che disputerà, invece, come seconda i play off per il salto di categoria.

ANGRI – HAMMERS CAMPOBASSO 17-12 (3-2)

Primo tempo: 7-7 (1-1)

BALIANO TILES ANGRI: 15. Vuolo, 14. Miranda, 13. Vollono, 12. Aprea, 11. Santonicola, 10. Capriglione, 9. Giordano M., 19. Giordano E., 7. Tartaglione, 6. D’Auria, 25. Daly, 17. Di Bartolomeo, 3. Attianese, 2. Vespasiano, 1. Ruocco. A disposizione: 18. Zefilippo, 8. Sorrentino, 5. Tortora, 16. Caiazzo, 4. Vicedomini, 20. Zeccardo, 22. Ferraioli.

All. Lasciale.

HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO:

15. Di Bona, 14. Fratianni, 13. Zeolla, 12. Suliani, 11. Pietrangelo, 10. Valente A., 9. Mignogna, 8. Fatica, 7. Ziccardi, 6. Pace, 5. Di Stefano, 4. Dudiez, 3. Ianniruberto, 2. Giampietruzzi, 1. Corsillo. A disposizione: 16. Valente G., 17. Discenza, 18. Lombardi, 19. Blanco, 20. Battista, 21. Lomma E., 22. Lomma C.

All. Sommella.

METE: 2′ Attianese e trasforma Vuolo (Angri), 19′ Valente A. con sua successiva trasformazione (CB), 56′ Tartaglione (Angri), 64′ Vollono (Angri), 90′ Valente G. (CB).

AMMONITI: 63′ Santonicola (Angri).