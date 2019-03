Rubano slot machine e cambiamonete, ma il colpo finisce male: refurtiva ritrovata

“Aiuto, hanno rubato nel mio negozio”. L’allarme era stato lanciato dal proprietario di un esercizio commerciale di Isernia dopo che qualcuno si era introdotto nel locale la scorsa notte. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, i malviventi sono riusciti ad entrare all’interno e a portare via due slot machine ed un cambiamonete.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e contestualmente sono state avviate le ricerche. Nel giro di poco tempo i militari hanno ritrovato le slot machine e l’autovettura usata per il colpo: il mezzo che era stato a sua volta rubato in precedenza. Tutto era stato ben nascosto in una zona periferica del paese.

Il colpo dunque è finito male per i malviventi. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per individuare gli autori del colpo.