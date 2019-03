Avevano messo a segno il colpo nel garage di una palazzina di via Jezza, a poca distanza dalla loro abitazione e dalla sede della Regione Molise. E nel giro di un paio di giorni sono stati incastrati dalla Polizia. Gli autori del furto, tutti volti noti alle forze dell’ordine e legati al mondo della tossicodipendenza, sono tre campobassani residenti in piazza Venezia: due hanno 20 anni (A.D. e B.N.), mentre la terza persona è una signora (M.M.) di 38 anni. Quest’ultima a donna è legata sentimentalmente a un parente di uno dei giovani.

Gli agenti li hanno scoperti al termine delle indagini avviate dalla Squadra Mobile dopo la denuncia per furto presentata lo scorso 27 marzo dal proprietario del garage. Si era accorto che qualcuno si era introdotto nell’autorimessa della sua abitazione la notte precedente e aveva portato via vari attrezzi da lavoro.

I poliziotti hanno recuperato a stretto giro parte della refurtiva che, stando alle prime ricostruzioni, doveva essere messa in vendita e fruttare un guadagno ai tre. I Era stata posta temporaneamente in un immobile poco distante dal luogo del furto, come abitualmente accade. La mercanzia, riconosciuta dal legittimo proprietario, è stata dunque sequestrata quale provento di furto (foto).

I tre ladri dovranno rispondere a vario titolo del reato di furto aggravato in concorso, ricettazione e riciclaggio. Più grave la posizione della donna di 38 anni che è stata denunciata anche per aver violato il regime di sorveglianza speciale cui è attualmente sottoposta.

“L’operato degli uomini della Questura – si legge in una nota – ha posto in evidenza, ancora una volta, che i furti in abitazione spesso hanno come matrice il fenomeno della tossicodipendenza, atteso che anche le persone denunciate gravitano notoriamente in quel mondo”.

Inoltre, tra la refurtiva ritrovata dalla Polizia in piazza Venezia c’era anche un trapano marca Bosch, presumibilmente provento di altro furto. Per questo da via Tiberio invitano “chi avesse subito furti analoghi con sottrazione di un trapano, potrà presentarsi in Questura per vantarne il possesso, esibendo la denuncia di furto prodotta in precedenza”.